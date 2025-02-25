Названа сумма, которая нужна для послевоенного восстановления Украины — цифра шокирует

Всемирный банк уже определил 348 приоритетных проектов на сумму 17 миллиардов долларов.
Потребности в восстановлении Украины за следующие 10 лет оценивают в 524 миллиарда долларов.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, ссылаясь на новый отчет Всемирного банка RDNA4.
Обновленные данные указывают, что сумма выросла на 38 миллиардов по сравнению с предыдущей оценкой.
"Государство уже определило основные принципы восстановления. Это принцип build back better. Принципы безопасности, энергоэффективности, безбарьерности и инклюзивности. Но главный принцип — восстановление должно происходить уже сейчас", — говорится в сообщении.
Всемирный банк уже определил 348 приоритетных проектов на сумму 17 миллиардов долларов, из которых 7 миллиардов уже обозначены как частичное или полное финансирование определенных направлений.
"Благодарим Всемирный банк за тщательную и качественную оценку убытков и потребностей Украины. Ее результаты будут базой для планирования восстановления на ближайший период времени", — добавил Шмыгаль.
Напомним, Шмыгаль заявил, что Украина в 2025 году потратит на оборону 26% от общего ВВП.
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