Названо количество пропавших без вести украинских военнослужащих — актуальные данные

65% пропавших без вести, согласно статистике, живы и находятся в плену.

В Украине считаются пропавшими без вести более 7 тысяч военнослужащих. Такие данные приводятся на апрель 2023 года.

Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко во время телемарафона.

"Количество такое действительно есть, оно чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же пленные", — заявил он.

По словам Котенко, около 65% пропавших без вести, согласно статистике, живы и находятся в плену.

Напомним историю украинского бойца, которого отыскали родственники благодаря фото в соцсетях, выложенном неравнодушным знакомым Иваном. Военный исчез у Бахмута в конце февраля. Из-за утраты памяти в результате тяжелого ранения он не искал своих родных.

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