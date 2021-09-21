Названы дороги к заповедникам и паркам, которые уже восстановили по программе "Большая стройка"

Названы дороги к заповедникам и паркам, которые уже восстановили по программе "Большая стройка"

В частности, отремонтированные дороги ведут к Свитязю, "Софиевке", Хортице.

Укравтодор второй год подряд в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" возобновляет маршруты к живописным туристическим локациям Украины, среди которых немало заповедников и парков.

В агентстве рассказали, что успели сделать за это время.

Уже отремонтированы или находятся в стадии ремонта дороги до 17 национальных парков, 11 заповедников, 4 природных парков, 2 ландшафтных парков, 6 памятников природы.

"Комфортное путешествие можно осуществить в биосферный заповедник "Аскания Нова" - представителя Украины на Всемирном конкурсе New 7 Wonders of Nature-2009. В этом году подъезд к заповеднику был восстановлен по всей протяженности - 22,4 км", - сообщает Укравтодор.

Впервые за полвека отремонтировали около 50 км дорог к Шацкому национальному природному парку, на территории которого расположены 23 озера, среди которых самое глубокое в Украине - Свитязь.

Благодаря обновленному в 2020 году объезду Умани стала более комфортной дорога к Национальному дендрологическому парку "Софиевка", в то время как в Черниговской области ремонтируют 26 км дорог в Национальный природный парк "Мезинский".

В работе также пути к Национальному природному парку "Залесье" - в пределах Киевской области ремонтируют 43 км трассы М-01, а также Верховинскому парку и парку "Гуцульщина" в Ивано-Франковской области - на подъездах укладывают новое покрытие.

"Остров Хортица - одно из Семи чудес Украины - соединят с берегами Днепра автотранспортной магистралью. Природный заповедник "Днепровско-Орельский", общей площадью более 3 700 га. На территории растет 9 видов растений, занесенных в Красную книгу Украины, и 50 редких для Днепропетровщины видов. В заповедник ведет автодорога Н-31, 28 км которой в этом году было построено", - перечисляют в автодоре.

Также обновляют дороги к дендропарку "Веселые Боковеньки" в Кировоградской области и заповеднику "Расточье" на Львовщине.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, в 2021 году по инициированной им программе "Большая стройка" будет отремонтировано и построено 6 500 км дорог.

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