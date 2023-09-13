Названы два города с наибольшими рисками во время отопительного сезона

Энергетические регионы Киева и Одессы очень энергоемкие и абсолютно дефицитные.

Во время отопительного сезона самые большие риски имеют Киев и Одесса.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

“Эти два региона, во-первых, очень энергоемкие, то есть они требуют большого количества энергии в оба города. А, во-вторых, энергетические регионы этих обоих городов абсолютно дефицитны”, – пояснил он.

По словам эксперта, в настоящее время реализуются проекты, направленные на улучшение положения дел в Киеве и Одессе. Впрочем, по его словам, реальный график показывает, что они будут реализованы не в ноябре, а примерно в январе-феврале 2024 года.

В то же время Александр Харченко подчеркнул, что достаточно рискованной также является ситуация в Запорожье, Житомире, Кропивницком, Кременчуге.

Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко объяснил, почему прохождение отопительного сезона в Украине будет сложным.

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