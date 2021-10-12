Названы области, где наибольшая и наименьшая заполняемость "ковидных" отделений: перечень

Названы области, где наибольшая и наименьшая заполняемость "ковидных" отделений: перечень

Большинство пациентов среди госпитализированных с COVID-19 в Донецкой области находятся на кислородной поддержке.

В Украине по состоянию на 12 октября Донецкая область лидирует по заполненности "ковидных" отделений. В регионе уже занято 74,5% коек больными коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Коронавирус_инфо".

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Так, в Донецкой области по состоянию на 12 октября в больницы госпитализировано 2 233 человека с COVID-19. На втором месте оказалась Запорожская область — 69,4% (1793 человека), третье заняла Харьковщина — 68,9% (3159 человек).

Зато в Кировоградской области зафиксирован самый низкий показатель заполненности "ковидных" отделений в Украине — 22,6%. В больницы госпитализировано 181 человек.

Кроме того, в Донецкой области 72,5% пациентов среди госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной поддержке. Также в первую тройку этого антирейтинга вошли Одесская область, где 68,6% больных нуждаются в кислородной поддержки, и Запорожская (67,2%).

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