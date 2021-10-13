Названы шесть областей Украины с угрожающей ситуацией с COVID-19

Прогноз НАН базировался на данных о доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателях смертности.
В Украине самая угрожающая ситуация, связанная с COVID-19, сейчас в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях.
Об этом говорится в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины.
Так, ситуацию в упомянутых областях называют угрожающей с точки зрения доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателей смертности. Сказано, что в некоторых областях количество занятых коек уже превысило максимумы обоих предыдущих волн.
Кроме того, в ряде регионов Востока и Юга страны, а также на Житомирщине, Сумщине и в Черновицкой области фиксируют высокие темпы госпитализации.
Также на Буковине наибольшее (после Луганской области) количество летальных случаев в расчете на 100 тыс. населения. Третью позицию по этому показателю занимает Донецкая область, а далее — Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Харьковская области — с показателем около 6 летальных случаев в неделю на 100 тыс. населения.
"Заболеваемость в Киеве остается существенно ниже, чем в целом по стране, учитывая данные об интенсивности госпитализаций и выявления заболеваемости, демонстрируя также относительно слабые показатели роста (особенно случаев болезни). В то же время, количество положительных тестов росла неожиданно быстро, что может свидетельствовать о скрытом росте заболеваемости. Кроме того, довольно быстро в столице росло число летальных случаев", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Минздраве назвали области, где наибольшая и наименьшая заполняемость "ковидных" отделений. Перечень по этой ссылке.
Как сообщалось, Херсонская область из-за ухудшения ситуации с COVID-19 переходит к "красной" зоне карантина. Ограничения начнут действовать с 15 октября.
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