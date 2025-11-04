Названы типы домов, которые быстрее охладятся без отопления

Дома / © Pixabay

Украина готовится к тяжелейшей зиме за время войны. Из-за постоянных ударов по энергетической инфраструктуре часть жилья может остаться без тепла. Эксперты предупреждают: некоторые типы домов промерзают буквально за полтора суток и становятся непригодными для жизни.

Об этом пишет Telegraf.

Пока энергетики готовятся к возможным блекаутам, эксперты уже подсчитали, какие дома в Украине менее устойчивы к холоду. По их оценкам, первые «упадут» старые панельные хрущевки — у них температура падает до критической всего за 36 часов без отопления.

Олег Попенко, эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству, объясняет: «Первыми замерзнут хрущевки. Там промерзание идет буквально на часа — полтора суток, максимум два, в зависимости от погоды. Потом уже приходится сливать воду из системы, чтобы не порвало трубу».

Причина — технология советского строительства. Тонкие бетонные панели не держат тепло, а стыки между ними пропускают холод и влагу.

Панельные «высотки»

По мнению другой экспертки, Кристины Ненно, скорее, хрущевки промерзают даже 16-этажные дома советских серий — такие, как на улицах Курбаса или Зодчих в Киеве.

«Первые замерзают шестнадцатиэтажки, потом девятиэтажные, и только тогда — пятиэтажные панельки», — говорит Ненно.

Эти здания имеют большие теплопотери из-за вертикальных шахт, тонких стен и неизолированных стыков.

Кирпичные хрущевки

Кирпичные пятиэтажки держат тепло дольше — около двух-трех суток при умеренных морозах. Кирпич аккумулирует тепло днем и постепенно отдает его ночью, поэтому у жителей есть несколько дополнительных часов комфорта. Но без отопления даже они быстро охлаждаются.

Белые кирпичные дома

Построенные в 1980–1990-х годах постройки из белого силикатного кирпича сохраняют тепло 3–4 суток. Они обладают лучшей теплоизоляцией, однако и этого недостаточно для длительных отключений.

«Чешские панельки»

Такие дома, построенные по усовершенствованным проектам, имеют плотные соединения панелей типа «замок», минимизирующие теплопотери. Даже без отопления они могут удерживать тепло до 5 дней.

«Сталинки»

Здания сталинской эпохи выдерживают холод дольше всего. Массивные стены толщиной до метра и кирпичная кладка позволяют сохранять тепло неделю и больше. Такие постройки строились с расчетом на столетие — и это до сих пор ощутимо.

Новостройки

Современные дома, построенные за последние 10–15 лет, — бесспорные лидеры по энергоэффективности.

«Если дом утеплен минеральной ватой, у него двухкамерные стеклопакеты, даже при минус пяти внутри будет около +15 градусов», — говорит Попенко.

Кроме утепления в новостройках лучше защищены коммуникации: стояки и трубы изолированы, поэтому система не замерзает даже без тепла несколько суток.

Архитектор Сергей Юнаков напоминает, что советские строители часто уменьшали толщину стен под подоконниками, чтобы «спрятать» батареи, чем создавали зоны теплопотерь.

«Экономили на кирпиче, а потом удивлялись, почему промерзают стены. Это как прикуривать на пожаре», — иронизирует специалист.

Даже самый теплый дом быстро теряет температуру при сильном ветре или высокой влажности. Северные фасады охлаждаются быстрее, а дома, расположенные вдали от ТЭЦ, первыми ощутят последствия отключений.

Единственный выход — комплексное утепление. Но большинство украинских панельных домов уже превысили свой 50-летний эксплуатационный срок.

«Перед ремонтом нужно оценить состояние конструкций. Иногда дешевле снести дом и построить новый, чем латать старый», — считает Попенко.

Специалисты добавляют: утепление только одной квартиры повысит температуру внутри максимум на 2 градуса, зато соседи получат грибок. Работает только коллективное утепление всего фасада.

Зима 2025-2026 может стать испытанием для старого жилого фонда. Если удары по энергосистеме продлятся, первые замерзнут панельные хрущевки, а лучше всего переживут холодные дни жители сталинок и современных новостроек.

