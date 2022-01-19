Называл потерпевших "долбо**ами" и обещал послать судью: журналисты подслушали подозреваемого в ДТП в Харькове

Называл потерпевших "долбо**ами" и обещал послать судью: журналисты подслушали подозреваемого в ДТП в Харькове

Диалог между Николаем Х. и его защитницей Инной Даниловой состоялся, когда суд пошел в совещательную комнату. Беседу подслушали журналисты.

Обвиняемый в смертельном ДТП из Infiniti в Харькове, 16-летний Николай Х. во время заседания в разговоре с адвокатом якобы назвал "долбо**ами" участников процесса, в том числе потерпевших.

Об этом пишет "Суспильне", отмечая, что их журналисты стали случайными свидетелями разговора.

Диалог между Николаем Х. и его защитницей Инной Даниловой состоялся, когда суд пошел в совещательную комнату, а в зале оставались один журналист, адвокат и работники конвоя.

По словам журналистов, подросток назвал "долбо**ами" участников процесса, в том числе пострадавших. Также он заявил, что, если захочет, пошлет "на **й" судью.

"Я не буду приезжать на суды!... Я не буду приезжать! Пох*й на все!" — сказал подозреваемый. В издании утверждают, что успели записать на диктофон только концовку разговора.

В суде объяснили, что аудиосистема в зале записывает исключительно ход заседания. Все, что происходит вне его, не фиксируется. Именно поэтому полная запись "спича" Николая Х., очевидно, не сохранилась.

В Харькове суд продлил меру пресечения 16-летнему водителю

Напомним, что в Харькове продлили меру пресечения обвиняемому в смертельном ДТП с Infiniti, 16-летнему Николаю Х. "Мажор" будет находиться за решеткой еще два месяца без права внесения залога.

На заседании в суде Николай Х. смеялся и грубил дочери погибшего в ДТП.

Столкновение в Харькове произошло на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской поздно вечером 26 октября 2021 года. На записях с камер видеонаблюдения видно, что водитель Infiniti пролетел на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Водитель второй машины погиб. Парень и его пассажиры попали в больницу.

27 октября 16-летнему Николаю объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет заключения. Экспертиза признала подростка вменяемым.