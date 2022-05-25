Называл сыном и ждал СБУ: житель Харьковщины скрывал у себя 19-летнего россиянина

Называл сыном и ждал СБУ: житель Харьковщины скрывал у себя 19-летнего россиянина

Российский оккупант прятался дома у местного жителя в поселке Шестаково в Харьковской области.

Оккупанты колонной из пяти танков заехали на территорию Украины. Впрочем, молодой человек решил не участвовать в "военной операции", а потому вынужден был скрываться.

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Задержанный 19-летний захватчик рассказал, что родом из Кривого Рога. Там до сих пор проживают его родственники. Впрочем, он переехал в аннексированный Россией Крым. Впоследствии получило гражданство Российской Федерации. Имеет звание рядового, а в армии служил наводчиком танка.

На войн в Украине военный страны-агрессорки сбежал из танка и укрылся у местного жителя в поселке Шестаково Чугуевского района. По его словам, планировал после войны уехать в свою семью в Украине"

В свою очередь, спрятавший россиянина мужчина говорит, что решил просто "помочь этому парню, прятал от россиян ждал, когда придет СБУ".

"Он покрывал его у себя дома больше месяца, притворяясь его сыном. Почему он сразу после деоккупации не выдал его, какие еще действия совершал местный житель, оказывая помощь государству-агрессору РФ, будет выяснять следствия. Оба задержаны", — отметил Болвинов.

Как сообщалось, украинские защитники так уничтожают российских оккупантов, что вражеские ангары с "грузом 200" забиты "битком". Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

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