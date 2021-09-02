Называл язык "рвотой": в Николаеве наказали скандального преподавателя за антиукраинские высказывания

Преподаватель может остаться без работы, поскольку сейчас решается вопрос о его увольнении.

В Николаеве преподавателю института права Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Шубину объявлен выговор за антиукраинские высказывания в соцсети. Профессор в комментариях под своим сообщением назвал украинский язык "рвотой".

О наказании преподавателю сообщила народный депутат Наталия Пипа.

По ее словам, согласно ответу от Государственной службы качества образования Украины на ее депутатское обращение, Сергей Шубин получил выговор и сейчас рассматривается вопрос о его увольнении из вуза.

"Студенты вернутся к учебе. И я не хочу, чтобы на 8 году войны они слышали из уст некоторых преподавателей,"украинский язык — рвота", что "языковой закон — лимфоузел на теле онкобольного американской колонии", а "Крым — это Россия".

Получила ответ от Государственная служба качества образования Украины на мое обращение по преподавателей, которые распространяют подобные украинофобные высказывания в университетах:

1. Бильченко Е.В. — отстранена от работы, а с 20 сентября 2021 года уволена с должности профессора кафедры культурологии и философской антропологии НПУ им. Драгоманова.

2. Шубин С.П. — объявлен выговор, рассматривается решение об увольнении с должности заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института НУ "Одесская юридическая академия".

3. Сытников Д.М. — уволен с 31 августа 2021 года с должности доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Одесского НУ им. Мечникова.

"Русскому миру" не место в Украине и в украинском образовании!", — написала Пипа.

Следует отметить, что профессор Сергей Шубин попал в скандал из-за своих антиукраинских высказываний на своей странице в Facebook. Он публиковал запрещенную коммунистическую символику и пропагандировал нелюбовь к Украине.

Недавно под собственным постом на странице в Facebook профессор написал: "Не мова, а блювота какая-то! Чем больше ее насильно навязывают, тем сильнее уровень отторжения от ее использования".

Студенты преподавателя жаловались, что на парах он говорил, что Россия — не враг, позволял себе пропускать лекции, аргументируя это тем, что он празднует российский праздник. Страница Шубина в соцсети заполнена ссылками на российские паблики и сообщества. На фотографиях присутствует запрещенная в Украине символика — георгиевская лента, красная звезда, серп и молот. На главной фотографии надпись: "Мой родной язык русский".

В вузе, где работает преподаватель, сообщили, что ранее уже проводили расследование по поводу антиукраинских высказываний своего сотрудника.

Напомним, что скандальная преподаватель Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгения Бильченко, которая называла Украину "лимфоузлом на теле американской колонии", больше не работает в вузе. Ее уволили с должности.

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