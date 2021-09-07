Называла бараном и хотела закрыть в клетке: в Запорожье суд оштрафовал директора школы за буллинг

Называла бараном и хотела закрыть в клетке: в Запорожье суд оштрафовал директора школы за буллинг

Учительница систематически оскорбляла ученика перед другими школьниками.

Учительницу и по совместительству директора Полтавской школы в Гуляйпольском районе Запорожский апелляционный суд признал виновным в травле ученика и оштрафовал на 850 грн. В то же время сельсовет решил, что руководитель школы полностью соответствует занимаемой должности.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказала адвокат Ирина Вишнякова, которая защищала в суде потерпевшую сторону.

Согласно материалам судебного реестра, с 2020 года директор унижала ученика 5 класса, в том числе и на школьных линейках.

"Далее будут такие цитаты: "Баран", "Тебе место в клетке", "Скотыняка", "Тебе не место в этой школе", "Двоечник", "Закрой рот", "Собака", — такие высказывания использовала директор школы в адрес мальчика систематически, рассказывает защитница Ирина Вишнякова.

По ее словам, это крайне негативно повлияло на ребенка. Мальчик не хотел посещать школу и замкнулся в себе. Позже, к издевательствам начали присоединяться и ученики. Родители школьника обратились к психологу, который работал с ребенком определенное время, который подтвердил, что по отношению к ученику был буллинг в школе. Тогда родители написали заявление в полицию.

В свою очередь директор в суде факт буллинга возражала и отметила, что только делала замечания ученику по поводу его неподобающего поведения на уроках.

Классная руководительница же подтвердила, что относительно мальчика был буллинг и хотя проблемы с поведением были у многих детей, директор повышала голос только на него, была недовольна его поведением и обидно высказывалась в адрес мальчика. В связи с этим и среди учеников начали возникать конфликтные ситуации. Позже, в классе провели анонимный опрос и проверку. Решением комиссии отдела образования, культуры, молодежи и спорта Гуляйпольской райгосадминистрации был подтвержден факт буллинга. Такой же вывод предоставил психолог, работавший с мальчиком.

В конце концов суд признал директора школы виновной в травле ученика и оштрафовал на 850 гривен.

Однако, после этого случая чиновники сельсовета не увидели оснований для того, чтобы уволить руководительницу школы.

Напомним, под Полтавой учительница выиграла суд в отношении травли 9-классника.

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