Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Называла х*хлами и призвала "уничтожать как евреев": стала известна личность россиянки из Германии, цеплявшейся к украинке с ребенком

Называла х*хлами и призвала "уничтожать как евреев": стала известна личность россиянки из Германии, цеплявшейся к украинке с ребенком

Дата публикации
Просмотры
5460
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Называла х*хлами и призвала "уничтожать как евреев": стала известна личность россиянки из Германии, цеплявшейся к украинке с ребенком

Установлена личность россиянки, которое оскорбляло беженца из Украины и ее ребенка.

Обидчицей оказалась 40-летняя Мария Смыслова из Москвы.

Об этом в своем инстаграмме сообщила украинка Оксана Фельская, к которой и привязалась россиянка.

По ее информации, женщиной, призывавшей "уничтожать украинцев как евреев", оказалась 40-летняя Марина Смыслова из Москвы. В свое время она окончила факультет гуманитарных и социальных наук РУГН.

©

Украинка отметила, что в соцсетях гражданки России только старые фотографии, а по сообщениям пользователей Сети она работает в магазине Сocoskien.

©

Напомним, что в Германии россиянка принялась оскорблять беженку из Украины. Сначала она нахамила 2-летнему ребенку, а дальше принялась оскорблять его мать.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация