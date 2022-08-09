Называла х*хлами и призвала "уничтожать как евреев": стала известна личность россиянки из Германии, цеплявшейся к украинке с ребенком

Установлена личность россиянки, которое оскорбляло беженца из Украины и ее ребенка.

Обидчицей оказалась 40-летняя Мария Смыслова из Москвы.

Об этом в своем инстаграмме сообщила украинка Оксана Фельская, к которой и привязалась россиянка.

По ее информации, женщиной, призывавшей "уничтожать украинцев как евреев", оказалась 40-летняя Марина Смыслова из Москвы. В свое время она окончила факультет гуманитарных и социальных наук РУГН.

Украинка отметила, что в соцсетях гражданки России только старые фотографии, а по сообщениям пользователей Сети она работает в магазине Сocoskien.

Напомним, что в Германии россиянка принялась оскорблять беженку из Украины. Сначала она нахамила 2-летнему ребенку, а дальше принялась оскорблять его мать.

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