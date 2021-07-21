Называла Украина "лимфоузлом в теле Америки": скандального преподаватель Драгоманова Бильченко освободили от должности

Женщина пожаловалась на незаконное увольнение.

Скандальная преподаватель Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгения Бильченко больше не работает в вузе. Ее уволили.

Об этом сама профессор сообщила на своей странице в соцсети.

"Ради этого пошли на ликвидацию целой кафедры. Не смогли ничего доказать: ни профнепригодность, ни аморальный поступок — ничего из того, что вешали. За время отстранения от педагогической работы я занялась научной так плотно, что это видно из моего рейтинга — не просто первое место, а первое место с отрывом. Я ни о чем не жалею. Ни о чем ", — написала Бильченко.

Она добавила, что была счастлива, и часть проведенных ею научных конференций и статей была совместно с российскими коллегами.

"Мне бы хотелось, чтобы мир знал, как в Украине обращаются с политическими инакомыслящими", — резюмировала Бильченко.

Следует отметить, что в документе, с которым ознакомили профессора, речь идет о том, что в связи с ликвидацией кафедры ее должность подлежит сокращению, а преподаватель может перевестись на другую вакантную должность.

Напомним, что преподавательница философии и культурологии Евгения Бильченко негативно высказалась на своей странице в соцсети по поводу перехода сферы обслуживания в Украине на государственном языке.

"А этот закон — лишь звено цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольного американской колонии. Больно смотреть, как испуганно перестраивается под новый маразм мой бедный непобедимый народ", — написала преподавательница в соцсети.

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