Называла войну "СВО": жительницу Закарпатья будут судить за публичное оправдание агрессии РФ

Жительница пгт. Солотвино (Закарпатская область) на своей странице в одной из соцсетей распространяла сообщения антиукраинского направления с тиражированием популярных тезисов российской пропаганды.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Женщина называла войну "специальной военной операцией" (СВО), прославляла президента РФ и представителей НЗФ "ДНР". Последние, по ее убеждению, "освобождают населенные пункты" и обеспечивают население гуманитарной помощью.

В настоящее время областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Закарпатья по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Преступления по этой статье наказываются исправительными работами сроком до двух лет, арестом до шести месяцев или лишением свободы до трех лет.

Напомним, в Запорожской области юная предательница "возглавила" пророссийское издание и призвала поддерживать "власть" РФ.

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