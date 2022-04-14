Назывались помощниками заместителя председателя ОГА: мошенники из Запорожья "собирали" помощь для ВСУ

Назывались помощниками заместителя председателя ОГА: мошенники из Запорожья "собирали" помощь для ВСУ

Известно, что аферисты получили более 60 тысяч гривен.

Служба безопасности задержала двух мошенников из Запорожья, которые просили у предпринимателей Прикарпатья деньги якобы для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры.

Отмечается, что двое местных назывались помощниками заместителя председателя Запорожской ОГА. Они звонили по телефону франковским предпринимателям и просили перечислить на карту деньги на «помощь» ВСУ. Снятую со счета наличность в размере более 64 тысяч гривен мошенники поделили между собой.

Следствие установило, что к мошеннической схеме по получению финансовой помощи армии причастны двое жителей Запорожья.

Следствие по делу продолжается. Специалисты устанавливают других причастных к преступлению лиц, а также круг потерпевших и точную сумму денежных переводов.

Как сообщалось, в Запорожье мошенники "собирают" деньги для армии: распространяют листовки от имени командира батальона. На самом деле, батальон о такой помощи не просит, а изложенная в листовке информация недостоверна.

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