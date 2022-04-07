Назывались сотрудниками ОГА и просили о благотворительных взносах: на Закарпатье разоблачили группу мошенников

Назывались сотрудниками ОГА и просили о благотворительных взносах: на Закарпатье разоблачили группу мошенников

Группа злоумышленников задержана.

В Закарпатье разоблачили группу, которая участвовала в мошеннической схеме, чтобы завладеть средствами краян.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.

Отмечается, что злоумышленники покупали и активировали стартовые пакеты мобильной связи. Затем из этих номеров мошенники звонили по телефону предпринимателям, называясь сотрудника областной государственной администрации. Кроме того, посылали поддельные письма с просьбой о благотворительных взносах на фейковые счета подставных лиц.

"Я неоднократно отмечал, что мы никому не позволим дестабилизировать ситуацию в Закарпатье. Тем более наживаться, прикрываясь военными", — подчеркнул глава области.

В настоящее время преступную группу задержала полиция. Следственные и оперативно-розыскные действия продолжаются.

Как сообщалось, в Хмельницкой области мошенники обманули переселенца из Донецкой области : правоохранители открыли уголовное производство. В Сети нашли объявление о сдаче дома в Шепетовке. Мужчина послал тысячу гривен задатка. После этого он вместе с женой отправился в город, где забронировали жилье. Впрочем, по указанному адресу дома не было.

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