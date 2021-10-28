"Назывался другим именем и пытался субежать из больницы": прокурор рассказал о водителе Infiniti, совершившем ДТП в Харькове

По словам прокурора, подросток вел себя дерзко.
В Харькове началось судебное заседание, на котором выбирают меру пресечения водителю, совершившему смертельное ДТП на проспекте Гагарина, в результате которого погиб 58-летний водитель другого авто и пострадали трое пассажиров Infiniti.
На судебном заседании выступил прокурор, заявивший, что после совершения ДТП 16-летний Николай Х* вел себя дерзко и давал ложную информацию.
По словам прокурора, подросток назывался чужим именем и указал неправильный адрес проживания. Также он пытался сбежать из больницы и вел себя свысока, а из туалета позвонил в полицию и сообщил о похищении автомобиля.
"Установлено, что Харьковский во время пребывания в туалете медицинского учреждения он взял телефон и совершил вызов на номер "102", сообщив о похищении Infinity. Целью было ввести следствие в заблуждение и отвести от себя подозрение. По этому факту 27 октября следователи ГУ ЧП Харьковской области внесли данные в Единый реестр досудебного расследования", — заявил прокурор.
Сам подозреваемый на суде заявил, что раскаивается в содеянном и попросил прощения у семьи погибшего мужчины.
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