"Назывался другим именем и пытался субежать из больницы": прокурор рассказал о водителе Infiniti, совершившем ДТП в Харькове

"Назывался другим именем и пытался субежать из больницы": прокурор рассказал о водителе Infiniti, совершившем ДТП в Харькове

По словам прокурора, подросток вел себя дерзко.

В Харькове началось судебное заседание, на котором выбирают меру пресечения водителю, совершившему смертельное ДТП на проспекте Гагарина, в результате которого погиб 58-летний водитель другого авто и пострадали трое пассажиров Infiniti.

На судебном заседании выступил прокурор, заявивший, что после совершения ДТП 16-летний Николай Х* вел себя дерзко и давал ложную информацию.

По словам прокурора, подросток назывался чужим именем и указал неправильный адрес проживания. Также он пытался сбежать из больницы и вел себя свысока, а из туалета позвонил в полицию и сообщил о похищении автомобиля.

"Установлено, что Харьковский во время пребывания в туалете медицинского учреждения он взял телефон и совершил вызов на номер "102", сообщив о похищении Infinity. Целью было ввести следствие в заблуждение и отвести от себя подозрение. По этому факту 27 октября следователи ГУ ЧП Харьковской области внесли данные в Единый реестр досудебного расследования", — заявил прокурор.

Сам подозреваемый на суде заявил, что раскаивается в содеянном и попросил прощения у семьи погибшего мужчины.

В Харькове выбирают меру пресечения водителю Infiniti, который совершил смертельное ДТП на проспекте Гагарина

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