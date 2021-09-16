Назывался полицейским и использовал фото сына: в Одессе мужчина изнасиловал 10 девочек

Мужчина, используя фотографию сына, входил в доверие к девушкам и просил интимные фото, а потом их шантажировал.

В Одессе за развращение и изнасилование 10 несовершеннолетних будут судить 52-летнего местного жителя. Он создал фейковый аккаунт в соцсетях, где знакомился с несовершеннолетними, а затем их шантажировал и выманивал у безлюдное место.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Приморская окружная прокуратура Одессы направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, за развращение и изнасилований несовершеннолетних и малолетних девочек, а также изготовление продукции порнографического характера с их участием (ч.ч. 1, 2 ст. 156, ч.ч. 3, 4, 6 ст. 152, ч. 4 ст. 301 УК Украины).

Следствие установило, что в течение 5 лет (с 2016 по 2021) человек, который создал в социальной сети "ВКонтакте" и мессенджерах Telegram, Viber, WhatsApp себе аккаунты и, используя фотографию сына, знакомился с малолетними и несовершеннолетними девочками. Во время общения он направлял разговор на сексуальные темы и посылал собеседницам фото и видеозаписи порнографического содержания. Впоследствии он входил к девочкам в доверие и просил прислать ему интимные фото.

Далее он узнавал их телефоны девушек и звонил им, называясь работником полиции, осуществляющий контроль за распространением в сети Интернет публикаций порнографического характера. Далее угрожал детям, что расскажет об интимных фотографиях их родителям, родным и в школе и предлагал встретиться для обсуждения сложившейся ситуации.

Из-за угроз девочки соглашались на встрече в малолюдном месте, во время которых мужчина их насиловал. Иногда свои действия он снимал на мобильный телефон, чтобы и дальше принуждать детей к сексуальному контакту.

Следствием установлено 10 потерпевших девушек, из которых 6 стали жертвами неоднократных изнасилований. Всего установлено 26 эпизодов преступления.

Напомним, что правоохранители Черкасс разоблачили мужчину, который в одной из социальных сетей развращал малолетних детей. Во время проведения следственно-розыскных действий полицейские установили IP-адрес, который использовал преступник для доступа к Интернету.

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