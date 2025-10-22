Реклама

Известный украинский блогер Алексей Голобуцкий возмутился по поводу поднявшегося хайпа вокруг выступления Светланы Лободы во Франции на свадьбе голкипера норвежского «Буде-Глимт» Никиты Хайкина, которого в сети назвали «российским» футболистом.

«Тут Богдан Беспалов упрекнул Светлану Лободу в том, что она посмела выступить на свадьбе футболиста Никиты Хайкина во французском Антибе. При этом назвал Хайкина ни с того ни с сего "российским" футболистом. Видимо, в погоне за дешевым хайпом», - пишет Голобуцкий.

Блогер высказал возражения по поводу "русскости" Хайкина.

Реклама

«Никита Хайкин – такой же «русский» футболист, как, скажем, Тарас Шевченко – «русский» художник (потому что он учился в Петербургской академии искусств, если кто-то забыл)», - отметил Голобуцкий.

Он привел несколько фактов из биографии футболиста. В частности, Хайкин родился в Израиле и имеет израильское и британское гражданства. Долгое время живет в Норвегии, женился на норвежке, играет за самый успешный клуб Буде-Глимт, с которым уже четыре раза становился чемпионом страны. Играл также в Британии.

По данным Голобуцкого, Хайкин отказался брать спортивное российское гражданство и заканчивает в Норвегии процесс натурализации.

Получение норвежского гражданства позволит вратарю выступать на Чемпионате мира-2026, куда Норвегия имеет неплохие шансы попасть.

Реклама

«По регламенту ФИФА, иностранец, хотя бы раз игравший за сборную одной страны, никогда не сможет играть за другую. Норвежцы, думаю, этот регламент читали и не поленились проверить, играл ли Хайкин за россиян. Это же надо такому случиться – нет!» – подчеркнул блогер.

Поэтому, по его убеждению, повода для хайпа с выступлением Лободы на свадьбе Хайкина нет.

«Таким образом трактуя факты, можно только россиянам подыгрывать. Они точно поблагодарят за подаренную им звезду футбола, к которому они не имеют никакого отношения.

Проверяйте факты, не ленитесь. Для ментального здоровья полезно. И не будете выглядеть невеждами или российскими ипсошниками». – добавил блогер.