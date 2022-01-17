"Называют имя жертвы и забирают посылку": в Украине появилась новая мошенническая схема через ОЛХ и "Укрпочту"

"Называют имя жертвы и забирают посылку": в Украине появилась новая мошенническая схема через ОЛХ и "Укрпочту"

Сама афера построена на том, что сотрудники отделений почты не всегда просят у получателей документы.

В Украине появилась новая мошенническая схема, благодаря которой нечистые на руку граждане обманывают украинцев. Используются преступники ОЛХ-доставку.

Об этом пишет издание "Информатор".

Как выяснилось, мужчина у реализатора через сервис объявлений ОЛХ заказал новенький iPhone. Товар гражданин оплатил сразу. Впоследствии на “Укрпочту” пришла посылка, однако открыв ее — покупатель опешил. Внутри коробки лежали Snickers, сок и другие сладости.

В издании также добавили, что мошенники нередко пользуются подобной схемой обмана. Преступники находят на досках объявлений покупателей бытовой техники и мобильных телефонов. Отправляют смартфоны клиентам они через OLX-доставку. Товар же впоследствии приходит на “Укрпочту”.

Сама же афера построена на том, что сотрудники отделений почты не всегда просят у получателей документы.

“На почту заранее приходит человек и, называясь именем жертвы, забирает посылку. При этом те, кто называется фейковым именем, в основном и не подозревают, что становятся частью преступления. Так как их находят в Telegram-каналах и за символическую сумму просят забрать посылку”, — пишет издание.

Напомним, что в Украине мошенники похищают у клиентов "Новой почты", Justin и "Укрпочты" миллионы гривен: популярные схемы обмана и как себя уберечь.

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