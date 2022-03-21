Называются заместителями председателя ОГА и просят помочь средствами армии: Марцинкив о мошеннической схеме

Мэр Франковска советует доверять только проверенной информации.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал о новой мошеннической схеме, которая появилась с началом войны в Украине.

Об этом он сказал в своем видеообращении 21 марта.

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По его словам, мошенники звонят по телефону предпринимателям общины, называются заместителями председателя областной государственной администрации, просят перечислить средства на армию и называют счет карты "ПриватБанка"

Мэр Франковска призвал доверять только проверенной информации. "Не ведитесь! Это мошенники! Есть официальные открытые счета для благотворительной помощи на официальных сайтах области и города, которые мы постоянно освещаем в соцсетях", — подчеркнул Марцинков.

Он также просит доверять только официальным источникам и в очередной раз подчеркнул: "Не распространяйте адреса, фото и видео, информацию откуда и куда "прилетело".

Как сообщалось, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям делает рассылку на телефоны украинцам о том, как предотвратить торговлю людьми. В частности, людей просят не отдавать никому оригиналы своих документов и положить в разные места их копии. Кроме того, не соглашайтесь на работу непонятного характера. Также не стоит брать взаймы деньги у незнакомцев.

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