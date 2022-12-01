НБУ может ухудшить прогноз роста экономики Украины из-за постоянных обстрелов инфраструктуры

Национальный банк Украины ухудшит прогноз роста экономики нашей страны из-за обстрелов со стороны оккупантов украинской инфраструктуры.
НБУ ухудшит прогноз роста экономики Украины из-за обстрелов инфраструктуры нашего государства. Нацбанк на следующей неделе рассмотрит влияние блжкауту на экономику и обнародует новый макропрогноз.
Об этом в интервью Forbes Украина рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный.
“В базовом сценарии макропрогноза мы учитывали риск, что вследствие активизации обстрелов могут быть недоступны до 40% генерируемых мощностей. В то же время, мы предполагали, что доступ к энергоснабжению удастся достаточно быстро восстанавливать”, — подчеркнул глава НБУ.
Также он добавил, что ситуация после обстрела со стороны российских оккупантов 23 ноября была достаточно драматичной. И если удары продолжатся, влияние на прогноз может оказаться более мощным. Обновленные цифры макропрогноза планируют обнародовать в январе 2023 года.
"Прогнозы в нынешних условиях – интересная материя. Они зависят от баланса оптимизма и пессимизма в предположениях. В таких случаях вероятность реализации предположений превышает 50%. Предположение, с которым мы выходили на общение с миссией МВФ, во многом находят подтверждение со стороны Фонда", — подчеркнул Андрей Пышный.
Отдельно он отметил, что удары по энергетической инфраструктуре уже превышают октябрьские отметки. Поэтому НБУ, вероятно, будет усугублять прогнозы экономической активности.
Что известно о массированных обстрелах энергетической инфраструктуры Украины
Россияне неоднократно прибегали к запуску ракет по энергетической инфраструктуре. В результате в нашем государстве начали действовать аварийные отключения света.
23 ноября россияне в очередной раз бомбили украинские ТЭЦ, из-за чего в 11 областях страны выключили свет, воду и отопление. Полный блэкаут в некоторых регионах действовал сутки, у кого-то свет появился уже через несколько часов после полного обесточивания.
По состоянию на 11:00 25 ноября производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребления. Питание в первую очередь подали на объекты критической инфраструктуры во всех областях.
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