НБУ начнет замену банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца

Гражданам не нужно их специально обменивать.

С 1 ноября 2024 года Национальный банк приступит к постепенной замене банкнот номиналами 50 и 200 гривен образцов 2003 – 2007 годов (т.е. старого образца) на банкноты аналогичных номиналов современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска).

Об этом пишет НБУ.

Да, украинцы могут без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку те будут оставаться действительными платежными средствами.

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Как отмечается, с 1 ноября 2024 года Национальный банк совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения Украины указанные банкноты, в частности:

банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

Национальный банк перестанет выдавать эти банкноты банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег.

Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации.

"В то же время замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца на современные, с усиленной системой защиты, не повлияет на наличные расчеты граждан, им не нужно принимать дополнительные меры для обмена", — подчеркнули в НБУ.

Национальный банк с целью повышения качества наличных в обращении комплексно работает над оптимизацией наличного обращения и последовательно заменяет все банкноты предыдущих лет на более современные и защищенные.

Да, замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца завершит этот процесс. Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усугубит качество и надежность наличной национальной валюты, находящейся в обращении.

"Этот процесс проходит постепенно и не создает неудобств для наличных расчетов, в то же время приносит пользу и государству, и банкам, и торговым сетям, и гражданам", – резюмировали в ведомстве.

Напомним, с 1 октября 2024 года Национальный банк Украины устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов между карточками физических лиц на полгода.

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