НБУ оценил шансы на скорейшее завершение активных боевых действий в Украине

Шансы на скорейшее прекращение не превышают 15%.

Быстрое завершение активных боевых действий в Украине маловероятно. Существуют значительные риски эскалации войны, дальнейших разрушений производственных мощностей и энергетической инфраструктуры.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за январь 2025 года.

НБУ не прогнозирует сроки окончания войны, но оценивает ее влияние на экономику. Впервые среди рисков прогноза учитывается возможность скорейшего завершения боевых действий.

Ведомство оценивает вероятность масштабного восстановления Украины и быстрого восстановления поврежденной инфраструктуры как низкую (менее 15%). Такая же оценка имеет и возможное ускорение евроинтеграционных процессов.

Высокая вероятность таких сценариев:

усиление геополитического противостояния и фрагментации мировой торговли

обострение боевых действий и последующие разрушения промышленных мощностей

увеличение дефицита электроэнергии из-за атак на энергетическую инфраструктуру

рост бюджетных потребностей

Напомним, первая вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что активная фаза российско-украинской войны может завершиться в этом году.

Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику США Киту Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней.

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