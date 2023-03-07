НБУ отозвал лицензию у IBOX Bank: терминалы временно не будут работать

Регулятор принял соответствующее решение об отзыве лицензии банка и его ликвидации с 7 марта.

Терминалы IBOX временно могут не работать из-за того, что НБУ отозвал лицензию у IBOX Bank. В то же время, в Национальном банке Украины уверяют, что вывод его с рынка не повлияет на стабильность сектора.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО "АЙБОКС БАНК" и его ликвидации с 07 марта 2023 года. Доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины" ", – говорится в сообщении НБУ.

Теперь банк ликвидируют, а терминалы подключат к другому банку. В Monobank уже попросили пополнять карту другими способами.

Почему IBOX Bank лишили лицензии

Источник отмечает, что банк лишили лицензии из-за систематического нарушения требований законодательства в области по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

В частности, IBOX Bank ненадлежаще относился к проверке клиентов-предателей услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру, деловые отношения с которым считаются рискованными.

Более того, банк ненадлежаще разрабатывал и внедрял внутренние документы по финмониторингу с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности.

"К банку неоднократно применились меры влияния из-за нарушений в сфере финмониторинга: налагал штрафы, останавливал осуществление отдельных видов осуществляемых операций (дважды), отстранял должностных лиц от должности, выдавал письменную оговорку (дважды)", — говорят в НБУ.

Добавим, акционерами IBOX Bank являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Алена Шевцова (24,98% акций).

Клиентам Monobank, предоставлявшим возможность без комиссий пополнять свои карты через терминалы iBox, пришло уведомление с просьбой временно пользоваться другими каналами пополнения карт наличными.

В Monobank сообщили, что в связи с отзывом лицензии у АО "АЙБОКС БАНК" компания ООО "МЕТАПЕЙ" (оператор сети терминалов iBOX) временно не принимает пополнения на карточки.

На сайте iBox указано, что услуги пополнения карт и другие сервисы временно не работают. Никаких дополнительных разъяснений не дают.

Напомним, в начале 2023 года ситуация с валютой в Украине улучшилась, о чем сообщили в НБУ. Там тоже объяснили, с чем это связано.

Читайте также: