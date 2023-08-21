НБУ отозвал лицензию у крупнейшего небанковского обменника страны: в чем причина

Национальный банк Украины отозвал лицензию у крупнейшего небанковского обменника страны – компании ООО "Финод".

Это решение было объявлено в сообщении регулятора, появившемся на его официальном веб-сайте.

Компания "Финод", базирующаяся в Одессе, имеет огромную сеть обменников, охватывая 16 областей Украины. Однако Нацбанк принял решение об аннулировании лицензии компании из-за невыполнения мер, введенных регулятором для исправления нарушений.

"Лицензии ООО "Финод" аннулированы в связи с невыполнением примененного Национальным банком меры влияния в виде обязательства принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения", — подчеркнули в Нацбанке.

Регулятор также предоставил информацию о финансовых показателях компании. По данным Нацбанка, за первое полугодие этого года Финод занял лидирующую позицию среди финансовых компаний по размеру выручки, которая составила 2 млрд 115,25 млн гривен.

Чистая прибыль компании составила 61,96 млн гривен, а общие затраты на оплату труда составили 30,97 млн гривен. У активов компании было зафиксировано 1,06 млрд. гривен, а обязательства составляли 0,92 млрд. гривен. Собственный капитал компании составил 0,14 млрд. гривен.

Кроме обмена валют, у "Финода" были также лицензии на предоставление услуг факторинга, финансового кредита, финансового лизинга, предоставление гарантий и поручительств, которые также были аннулированы регулятором.

По информации, размещенной на сайте компании, "Финод" был основан в 2012 году, а его уставный капитал составляет 15 млн. гривен.

Напомним, что в Украине продолжают фиксировать фальшивые купюры.