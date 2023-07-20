НБУ планирует национализировать "Сенс Банк" – акционеры хотят обжаловать решение

АО "Сенс Банк" представляет угрозу для интересов вкладчиков и других кредиторов банка.

НБУ выводит с рынка "Сенс Банк" (бывший "Альфа-Банк"), владельцами которого являются граждане РФ, и планирует его национализировать. Для этого Нацбанк обратился в Кабинет Министров.

Об этом говорится в пресс-релизе НБУ.

Конечными владельцами "Сенс Банка" являются гражданин России и Израиля Михаил Фридман, гражданин России и Латвии Петр Авен и гражданин России Андрей Косогов. Они под санкциями ЕС и многих других стран за поддержку агрессии против Украины.

"Это наносит значительный репутационный риск и оказывает существенное негативное влияние на деятельность банка", – говорится в сообщении.

В НБУ также отметили ухудшение платежной дисциплины заемщиков "Сенс Банка", из-за чего капитал финучреждения за период с 1 марта по 1 июля уменьшился на 50%, когда в других системно важных банках он в целом увеличился на 29%.

"Владельцы "Сенс Банка" не способны выполнять обязательства о поддержании достаточного уровня капитала и принятии своевременных мер по предотвращению неплатежеспособности, добавили в НБУ", – сообщают в НБУ.

На основании этого решения в "Сенс Банка" введут временную администрацию и делегируют полномочия временного администратора банка. Сервисы для украинцев пока будут работать в обычном режиме, без дополнительных ограничений. Также без ограничений будут приниматься платежи юридических лиц.

Нацбанк обратился в Кабинет министров с предложением о национализации "Сенс Банка". Если правительство примет такое решение, то временная администрация с того момента будет длиться не больше двух дней.

В то же время Нацбанк получал уведомления от акционеров "Сенс Банка" о намерении обжаловать решение о выводе банка с рынка и передаче его государству, о чем сказал глава Национального банка Андрей Пышный во время брифинга, передает "Укринформ".

"Мы уже получали уведомление о намерении акционеров обжаловать эту процедуру. Национальный банк готов к любому развитию событий. Решение, которое принималось сегодня, вполне обоснованное, принято в четком соответствии с установленным порядком, и при наличии всех определенных законодательством оснований", — сказал Пышный.

Напомним, 16 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий национализировать банки, принадлежащие подсанкционным лицам.

Также ранее говорилось, что компания российского олигарха Михаила Фридмана страхует грузовики "Росгвардии", находящиеся на временно оккупированных территориях Украины.

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