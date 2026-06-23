НБУ признал Смелянского профнепригодным: что "светит" директору "Укрпочты"

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский / © Игорь Смелянский / Facebook

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Нацбанк Украины признал гендиректора АО «Укрпочта» Игоря Смелянского таким, что не отвечает требованиям относительно профессиональной пригодности. Теперь компания обязана отстранить чиновника и найти нового руководителя.

Об этом говорится в заявлении НБУ.

Процедуру оценки профпригодности Смелянского НБУ инициировал после проведения надзорных мероприятий по деятельности компании на протяжении 2023-2026 годов. В этот период Нацбанк неоднократно применял к «Укрпочте» меры влияния: письменные предупреждения и штрафы из-за нарушений в сфере платежных услуг, финансового мониторинга, а также из-за недостатков в системах управления рисками и внутреннего контроля.

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Выводы НБУ о профпригодности Смелянского

«По результатам собеседования и анализа имеющихся материалов Квалификационная комиссия НБУ пришла к выводу о наличии оснований для признания Игоря Смелянского таким, что не отвечает требованиям относиетльно профессиональной пригодности, установленным к руководителю поставщика финансовых платежных услуг», — говорится в заявлении.

Учитывая нарушения в работе «Укрпочты», а также объяснения и ответы от Смелянского, Комитет пришел к выводу, что у него нет достаточного уровня знаний законодательных требований, а также надлежащего понимания и практического опыта применения действующего законодательства, в частности, нормативно-правовых актов НБУ.

По мнению регулятора, это делает невозможным должное выполнение гендиректором своих должностных обязанностей, обеспечение эффективного корпоративного управления, внутреннего контроля, организации финансового мониторинга и системы управления рисками в «Укрпочте».

«Укрпочта» должна сменить гендиректора

В связи с этим компания через уполномоченный орган обязана принять все необходимые меры для замены гендиректора и привести свою деятельность в полное соответствие с требованиями законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.

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«Так, в течение пяти рабочих дней уполномоченный орган АО "Укрпочта" должен отстранить Игоря Смелянского от руководства АО "Укрпочта", а в течение двух месяцев — назначить нового руководителя, который отвечает требованиям по профессиональной пригодности», — резюмировали в Нацбанке.

Последние скандалы с Игорем Смелянским — что известно

Напомним, в мае Смелянский попал в очередной скандал, назвав своих критиков в соцсетях «людями с психологическими отклонениями», которых, по его мнению, «возможно, били в школе». В интервью гендиректор «Укрпочты» объяснил свою резкую манеру общения тем, что рассматривает пиар как инструмент защиты, а публичные оскорбления в свой адрес считает недопустимыми, поэтому отвечает на них зеркально. Смелянский также прокомментировал случай, когда обозвал женщину «шлюхой», заявив, что хотел заставить ее почувствовать то же, что почувствовал он.

В июне Смелянский оказался в центре скандала, назвав козлами тех, кто критикует его высокую зарплату. Директор «Укрпочты» заявил, что платит больше налогов и приносит больше пользы ВСУ, чем его критики, призвав оценивать патриотизм через финансовый взнос. В соцсетях на это отреагировали остро: пользователи напомнили, что Смелянский получает средства из бюджета налогоплательщиков, сравнили его доходы с мизерными зарплатами почтальонов и зарплатами руководителей почты в Европе.

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