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- Украина
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НБУ признал Смелянского профнепригодным: что "светит" директору "Укрпочты"
Нацбанк обнаружил ряд нарушений в деятельности «Укрпочты» и установил, что у Смелянского нет достаточного уровня знаний для управления поставщиком финансовых услуг.
Нацбанк Украины признал гендиректора АО «Укрпочта» Игоря Смелянского таким, что не отвечает требованиям относительно профессиональной пригодности. Теперь компания обязана отстранить чиновника и найти нового руководителя.
Об этом говорится в заявлении НБУ.
Процедуру оценки профпригодности Смелянского НБУ инициировал после проведения надзорных мероприятий по деятельности компании на протяжении 2023-2026 годов. В этот период Нацбанк неоднократно применял к «Укрпочте» меры влияния: письменные предупреждения и штрафы из-за нарушений в сфере платежных услуг, финансового мониторинга, а также из-за недостатков в системах управления рисками и внутреннего контроля.
Выводы НБУ о профпригодности Смелянского
«По результатам собеседования и анализа имеющихся материалов Квалификационная комиссия НБУ пришла к выводу о наличии оснований для признания Игоря Смелянского таким, что не отвечает требованиям относиетльно профессиональной пригодности, установленным к руководителю поставщика финансовых платежных услуг», — говорится в заявлении.
Учитывая нарушения в работе «Укрпочты», а также объяснения и ответы от Смелянского, Комитет пришел к выводу, что у него нет достаточного уровня знаний законодательных требований, а также надлежащего понимания и практического опыта применения действующего законодательства, в частности, нормативно-правовых актов НБУ.
По мнению регулятора, это делает невозможным должное выполнение гендиректором своих должностных обязанностей, обеспечение эффективного корпоративного управления, внутреннего контроля, организации финансового мониторинга и системы управления рисками в «Укрпочте».
«Укрпочта» должна сменить гендиректора
В связи с этим компания через уполномоченный орган обязана принять все необходимые меры для замены гендиректора и привести свою деятельность в полное соответствие с требованиями законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.
«Так, в течение пяти рабочих дней уполномоченный орган АО "Укрпочта" должен отстранить Игоря Смелянского от руководства АО "Укрпочта", а в течение двух месяцев — назначить нового руководителя, который отвечает требованиям по профессиональной пригодности», — резюмировали в Нацбанке.
Последние скандалы с Игорем Смелянским — что известно
Напомним, в мае Смелянский попал в очередной скандал, назвав своих критиков в соцсетях «людями с психологическими отклонениями», которых, по его мнению, «возможно, били в школе». В интервью гендиректор «Укрпочты» объяснил свою резкую манеру общения тем, что рассматривает пиар как инструмент защиты, а публичные оскорбления в свой адрес считает недопустимыми, поэтому отвечает на них зеркально. Смелянский также прокомментировал случай, когда обозвал женщину «шлюхой», заявив, что хотел заставить ее почувствовать то же, что почувствовал он.
В июне Смелянский оказался в центре скандала, назвав козлами тех, кто критикует его высокую зарплату. Директор «Укрпочты» заявил, что платит больше налогов и приносит больше пользы ВСУ, чем его критики, призвав оценивать патриотизм через финансовый взнос. В соцсетях на это отреагировали остро: пользователи напомнили, что Смелянский получает средства из бюджета налогоплательщиков, сравнили его доходы с мизерными зарплатами почтальонов и зарплатами руководителей почты в Европе.