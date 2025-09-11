Пересечение границы 18-22

Реклама

Национальный банк Украины отслеживает ситуацию с выездом мужчин в возрасте от 18 до 22 лет за границу, но пока не видит оснований для беспокойства по поводу влияния этого явления на рынок труда.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга.

«После наших внутренних обсуждений мы не ожидаем в этом вопросе какой-нибудь драмы. Но посмотрим. Мы следим за развитием событий», — заявил Пышный.

Реклама

Миграция отвечает прогнозам

Его слова подтвердил первый замглавы НБУ Сергей Николайчук. Он отметил, что данные по чистой миграции за 2025 год пока соответствуют прогнозам Национального банка.

«В нашем июльском прогнозе мы закладывали предположения о выезде за границу в этом году около 200 тысяч украинцев. По последним имеющимся данным, этот выезд составляет немногим более 100 тысяч человек, поэтому мы идем по нашему прогнозу», — пояснил Николайчук.

Представители Нацбанка заверили, что будут продолжать отслеживать последствия решения, принятого в конце августа о разрешении на выезд этой возрастной группы.

Напомним, постановление Кабмина о разрешении мужчинам 18–22 лет пересекать границу вызвало волну критики. Представители бизнеса и армии указывают на негативные последствия для экономики и безопасности.

Реклама

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев от 18 до 22 лет.