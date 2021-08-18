НБУ разъяснил, как будут работать банки во время празднования Дня Независимости

НБУ разъяснил, как будут работать банки во время празднования Дня Независимости

В общем, День Независимости Украины подарит 4 выходных: 21, 22, 23 и 24 августа.

Рабочий день вместо 23 августа (понедельник) переносится на 28 августа (субботу), поэтому банки в этот день будут работать в обычном режиме.

Об этом сообщил Национальный банк.

Регулятор напомнил, что День Независимости 24 августа является праздничным выходным днем.

Поэтому банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи 21-24 августа будут отображать их календарной датой 25 августа. А 23 августа банки, в случае необходимости, могут осуществлять кассовые операции без открытия операционного дня банка.

Зато 28 августа будет обычным рабочим банковским днем, а потому все платежи будут осуществляться датой этого дня — 28 августа.

Напомним:

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