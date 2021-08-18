НБУ разъяснил, как будут работать банки во время празднования Дня Независимости

В общем, День Независимости Украины подарит 4 выходных: 21, 22, 23 и 24 августа.
Рабочий день вместо 23 августа (понедельник) переносится на 28 августа (субботу), поэтому банки в этот день будут работать в обычном режиме.
Об этом сообщил Национальный банк.
Регулятор напомнил, что День Независимости 24 августа является праздничным выходным днем.
Поэтому банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи 21-24 августа будут отображать их календарной датой 25 августа. А 23 августа банки, в случае необходимости, могут осуществлять кассовые операции без открытия операционного дня банка.
Зато 28 августа будет обычным рабочим банковским днем, а потому все платежи будут осуществляться датой этого дня — 28 августа.
Напомним:
- Стал известен график работы сервисных центров МВД в праздничные дни августа.
- "Укрпочта" будет работать в День Независимости Украины 24 августа. Предоставлять услуги будут дежурные отделения почтового оператора.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что центры вакцинации от коронавируса должны работать на выходные и в праздничные дни. Ведь люди должны иметь возможность вакцинироваться от COVID-19 в удобное для них время.