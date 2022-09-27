НБУ решил проблему нехватки иностранных наличных денег в кассах банков

Национальный банк Украины решил проблему нехватки иностранных наличных денег в кассах банков. В скором времени в кассы банков поступит дополнительный объем наличной иностранной валюты.

Нацбанк Украины скоро пополнит банки иностранными валютами, недостаток которых был с начала полномасштабного вторжения РФ в нашу страну.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

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“Сегодня (27 сентября, – ред.) Национальный банк Украины в очередной раз провел операции с системно важными банками по обмену наличной валюты на безналичную для подкрепления касс банков. В обмен НБУ предложил 100 млн долларов США и 100 млн евро”, — рассказали в пресс-службе НБУ.

Там также добавили, что такие операции необходимы в случае нехватки наличной иностранной валюты в кассах отдельных банков. В частности, проблема в нашем государстве возникла из-за ситуативных логистических трудностей с доставкой валюты из-за границы.

Напомним, что Зеленский уволил послов в двух странах.

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