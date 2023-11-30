НБУ снова смягчил валютные ограничения для бизнеса и граждан: о каких именно 4 изменениях идет речь

В частности, это поможет минимизировать разницу между наличным и безналичным курсами.

Национальный банк Украины отменил все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы возможной продажи наличной иностранной валюты населению.

Об этом сообщили в НБУ.

Так, разрешено Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) переводить за границу средства для возмещения или компенсации расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными страховыми (перестраховочными) компаниями, а также для оплаты расходов ЭКА, связанных с осуществлением таких операций.

"Это сделано, чтобы обеспечить возможности страхования рисков во время вооруженной агрессии РФ против Украины с целью обеспечения безопасности судоходства, содействия стабильности морских перевозок, обеспечения устойчивого экспорта украинской продукции через порты Украины", — говорится в сообщении Нацбанка.

Также НБУ расширил перечень услуг, для оплаты которых разрешено осуществлять трансграничные переводы гражданам, включая участников боевых действий, которые в результате вооруженной агрессии россии против Украины нуждаются в лечении или восстановлении здоровья за пределами Украины.

"В соответствующий перечень добавлены сопутствующие дополнительные услуги, связанные с процессом лечения или реабилитации в медицинских учреждениях иностранных государств, которые являются его неотъемлемой частью", — добавляют в Нацбанке.

Разрешена оплата услуг, необходимых для создания надлежащих условий для обучения студентов за рубежом. В частности: оплата за проживание, получение визы на период обучения, трансферов от общежития в учебные офисы, питание, страхование, медицинские услуги в случае необходимости предоставления неотложной медицинской помощи.

Между тем, Нацбанк обнародовал официальный курс валют на 1 декабря. Банк Украины снизил курс доллара. Доллар подешевел после роста в течение четырех дней подряд.

Читайте также: