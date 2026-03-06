НБУ требует от Будапешта освободить семерых похищенных работников «Ощадбанка»

НБУ / © НБУ

Национальный банк Украины сделал официальное заявление, обвинив власти Венгрии в незаконном захвате инкассаторских бригад государственного «Ощадбанка».

Об этом сообщил НБУ в Facebook.

«Мы требуем от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза», — говорится в заявлении.

Захват украинских инкассаторов в Венгрии — что известно

В НБУ рассказали, что на территории Венгрии произошел «незаконный захват инкассаторских машин», осуществлявших регулярную трансграничную перевозку валюты и украинских сотрудников.

Событие произошло 5 марта 2026 года, его точное время и место не уточняется. Два автомобиля инкассаторской службы «были задержаны представителями правоохранительных органов Венгрии».

«В составе инкассаторских бригад находились семь работников банка. Пока их местонахождение неизвестно, мобильная связь отсутствует. Согласно данным GPS сигнала, автомобили Ощадбанка могут находиться в центре Будапешта», — отметили в заявлении банковского регулятора.

В Нацбанке подтвердили, что инкассаторские бригады осуществляли очередную перевозку «значительного объема иностранной валюты и банковских металлов» в соответствии с международным контрактом между Raiffeisen Bank International и украинским Ощадбанком, транзитом через Венгрию.

«Груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим Европейским таможенным процедурам», — отметили в НБУ.

Глава Нацбанка Андрей Пышный, комментируя в Facebook сообщение НБУ, добавил: «реакция на незаконные действия будет!»

Отметим, что международная перевозка инкассаторами осуществляется, в частности, для поставки в Украину эмиссии валютных средств.

