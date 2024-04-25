НБУ в ближайшее время готовит отменить ряд валютных ограничений: что известно

В прошлом году Нацбанк согласовал с МВФ стратегию смягчения валютных ограничений.

Национальный банк в ближайшее время (НБУ) готовит отменить ряд валютных ограничений, касающихся выплат по дивидендам бизнеса и импорту услуг.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга на Youtube -канале.

Он пояснил, что такое решение приняли, учитывая достаточно комфортный уровень резервов от партнеров, контролируемую ситуацию на валютном рынке и ожидания дальнейшего поступления международной помощи.

По его словам, в прошлом году Нацбанк согласовал с МВФ Стратегию смягчения валютных ограничений и перехода к "управляемой гибкости".

"Сейчас мы видим основания для того, чтобы завершить первый этап, предусматривающий определенные послабления новых дивидендов, отмену запрета на импорт услуг и валютную либерализацию возможности обслуживания старых долгов", — сказал он.

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