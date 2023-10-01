НБУ ввел в обращение памятные монеты "Украинский борщ": когда и где можно приобрести (фото)

С одной стороны монеты изображена украинка на фоне печи во время приготовления борща. На другой – самое блюдо.

Национальный банк ввел в обращение памятную монету "Украинский борщ" номиналом 5 и 10 гривен.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

"Памятные монеты "Украинский борщ" сделаны из серебра и нейзильбера (...) Мы считаем своим долгом быть причастными к сохранению и приумножению украинской культуры и национального наследия. И эти новые монеты станут еще одним напоминанием об уникальности нашей страны и ее народа", – сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан во время фестиваля нематериального культурного наследия "Живая культура-Живой мир".

Национальный банк ввел в обращение памятную монету "Украинский борщ" номиналом 5 и 10 гривен Фото НБУ

Дизайн монеты с изображением женщины в украинском костюме во время приготовления борща и самого блюда разработал заслуженный художник Николай Кочубей.

На аверсе монеты можно увидеть малый Государственный Герб Украины вверху, а слева и справа от него – надписи полукругом:

УКРАИНА, год чеканки монеты – 2023;

номинал монеты – 5 или 10 гривен;

внизу – логотип Банкнотно-монетного двора НБУ;

в центре – хозяйка при приготовлении украинского борща.

Как говорят авторы, изображение хозяйки "символизирует непрерывность жизни народа, тепло, уют, благополучие, семейное счастье, украшенное орнаментом по трипольскому мотиву, олицетворяющему вековую историю и традицию приготовления борща".

Национальный банк ввел в обращение памятную монету "Украинский борщ" номиналом 5 и 10 гривен Фото НБУ

Также в центре – тарелка с борщом, что "как будто бурное озеро показывает глубинную украинскую культуру и традиции", а также надпись – БОРЩ (элемент украшения – тампопечать).

Тираж монеты из нейзильбера массой 16,54 г и номиналом 5 грн. составляет 75 тыс. штук.

Монета из серебра, имеющая массу 31,1 г номиналом 10 грн, получила тираж 2,5 тыс. штук.

Монеты "Украинский борщ" номиналом в 5 и 10 гривен можно приобрести с 4 октября в онлайн-магазине НБУ.

Отметим, в 2022 году ЮНЕСКО внесла борщ в список объектов нематериального культурного наследия.

Напомним также, что Нацбанк изменил срок обмена мелких монет и старых банкнот. Обмен осуществляется без взимания жалованья.

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