НБУ выпустил новые 10-гривневые монеты: как они выглядят (фото)

Нацбанк презентовал новые оборотные памятные монеты номиналом 10 грн

Национальный банк Украины (НБУ) представил новые оборотные памятные монеты номиналом 10 гривен, посвященные единству и территориальной целостности Украины. Событие произошло символически в годовщину Всеукраинского референдума 1991 года, который начал отсчет восстановленной Независимости.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram .

Презентация состоялась с участием главы Национального банка Андрея Пышного и председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. После официальной части стартовала публичная дискуссия со студентами по приоритетам государственной политики.

Презентация новых 10 грн и дискуссия о приоритетах госполитики

Серия «Мы сильны. Мы вместе»

В рамках новой серии «Мы сильны. Мы вместе» в обращение введены первые три памятные монеты. Они посвящены регионам, которые первыми почувствовали на себе удар российской агрессии:

Автономной Республике Крым

Донецкой области

Луганской области

«Символично, что это событие произошло именно в годовщину Всеукраинского референдума — дня, запустившего отсчет нашей восстановленной Независимости и необратимый процесс международного становления Украины. В 1991 году все области — от Крыма до Львовщины, от Луганщины до Черниговщины — сделали общий и единодушный выбор: жить в свободной и независимой стране», — написала Свириденко.

Единство как залог независимости

Участники презентации подчеркнули, что сегодня этот выбор, закрепленный в Конституции, ежедневно защищают и борются за Силы обороны Украины.

«Украина была, есть и будет суверенным и неделимым государством», — подчеркивалось на мероприятии.

Было отмечено, что ключевыми залогами сохранения территориальной целостности и независимости:

Сильное войско.

Сильные государственные институты.

Экономическая самодостаточность.

«Ключевое — наше единство, которое должны беречь», — добавила Свириденко.

Премьер-министр также сообщила, что новые оборотные монеты станут не только платежным средством, но и постоянным напоминанием каждому гражданину об устойчивости, единстве украинского народа и важности борьбы за суверенитет.

