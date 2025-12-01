- Дата публикации
НБУ выпустил новые 10-гривневые монеты: как они выглядят (фото)
В Украине представили новые оборотные монеты 10 грн, посвященные единству страны, и обсудили со студентами приоритеты государственной политики.
Национальный банк Украины (НБУ) представил новые оборотные памятные монеты номиналом 10 гривен, посвященные единству и территориальной целостности Украины. Событие произошло символически в годовщину Всеукраинского референдума 1991 года, который начал отсчет восстановленной Независимости.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram .
Презентация состоялась с участием главы Национального банка Андрея Пышного и председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. После официальной части стартовала публичная дискуссия со студентами по приоритетам государственной политики.
Серия «Мы сильны. Мы вместе»
В рамках новой серии «Мы сильны. Мы вместе» в обращение введены первые три памятные монеты. Они посвящены регионам, которые первыми почувствовали на себе удар российской агрессии:
Автономной Республике Крым
Донецкой области
Луганской области
«Символично, что это событие произошло именно в годовщину Всеукраинского референдума — дня, запустившего отсчет нашей восстановленной Независимости и необратимый процесс международного становления Украины. В 1991 году все области — от Крыма до Львовщины, от Луганщины до Черниговщины — сделали общий и единодушный выбор: жить в свободной и независимой стране», — написала Свириденко.
Единство как залог независимости
Участники презентации подчеркнули, что сегодня этот выбор, закрепленный в Конституции, ежедневно защищают и борются за Силы обороны Украины.
«Украина была, есть и будет суверенным и неделимым государством», — подчеркивалось на мероприятии.
Было отмечено, что ключевыми залогами сохранения территориальной целостности и независимости:
Сильное войско.
Сильные государственные институты.
Экономическая самодостаточность.
«Ключевое — наше единство, которое должны беречь», — добавила Свириденко.
Премьер-министр также сообщила, что новые оборотные монеты станут не только платежным средством, но и постоянным напоминанием каждому гражданину об устойчивости, единстве украинского народа и важности борьбы за суверенитет.
Напомним, ранее в Украине появились редкие 2 гривны . Монеты воспроизводят символику и эмблемы бофонов УПА.