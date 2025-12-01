ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
141
Время на прочтение
2 мин

НБУ выпустил новые 10-гривневые монеты: как они выглядят (фото)

В Украине представили новые оборотные монеты 10 грн, посвященные единству страны, и обсудили со студентами приоритеты государственной политики.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
НБУ выпустил новые 10-гривневые монеты: как они выглядят (фото)

Нацбанк презентовал новые оборотные памятные монеты номиналом 10 грн

Национальный банк Украины (НБУ) представил новые оборотные памятные монеты номиналом 10 гривен, посвященные единству и территориальной целостности Украины. Событие произошло символически в годовщину Всеукраинского референдума 1991 года, который начал отсчет восстановленной Независимости.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в  Telegram .

Презентация состоялась с участием главы Национального банка Андрея Пышного и председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. После официальной части стартовала публичная дискуссия со студентами по приоритетам государственной политики.

Презентация новых 10 грн и дискуссия о приоритетах госполитики

Презентация новых 10 грн и дискуссия о приоритетах госполитики

Серия «Мы сильны. Мы вместе»

В рамках новой серии «Мы сильны. Мы вместе» в обращение введены первые три памятные монеты. Они посвящены регионам, которые первыми почувствовали на себе удар российской агрессии:

  • Автономной Республике Крым

  • Донецкой области

  • Луганской области

«Символично, что это событие произошло именно в годовщину Всеукраинского референдума — дня, запустившего отсчет нашей восстановленной Независимости и необратимый процесс международного становления Украины. В 1991 году все области — от Крыма до Львовщины, от Луганщины до Черниговщины — сделали общий и единодушный выбор: жить в свободной и независимой стране», — написала Свириденко.

Единство как залог независимости

Участники презентации подчеркнули, что сегодня этот выбор, закрепленный в Конституции, ежедневно защищают и борются за Силы обороны Украины.

«Украина была, есть и будет суверенным и неделимым государством», — подчеркивалось на мероприятии.

Было отмечено, что ключевыми залогами сохранения территориальной целостности и независимости:

  • Сильное войско.

  • Сильные государственные институты.

  • Экономическая самодостаточность.

«Ключевое — наше единство, которое должны беречь», — добавила Свириденко.

Премьер-министр также сообщила, что новые оборотные монеты станут не только платежным средством, но и постоянным напоминанием каждому гражданину об устойчивости, единстве украинского народа и важности борьбы за суверенитет.

Напомним, ранее в Украине появились редкие 2 гривны . Монеты воспроизводят символику и эмблемы бофонов УПА.

Дата публикации
Количество просмотров
141
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie