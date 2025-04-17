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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
418
Время на прочтение
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НБУ представил новую монету номиналом 10 грн: что известно

НБУ выпустит монету 10 грн с портретом Панченко и ее знаменитой «Бучанской весной».

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Серебряная монета НБУ

Монета посвящена Любви Панченко / © НБУ

Национальный банк Украины представил уникальную серебряную монету номиналом 10 гривен, посвященную украинской художнице и модельеру Любови Панченко. Выпуск монеты «Мир искусства кутюрье. Любовь Панченко» ограничен — всего 10 000 экземпляров.

Об этом сообщили в НБУ.

Монета почтила творчество Панченко, которое прославилось своими работами в стиле украинского авангарда и народного костюма. На аверсе — стилизованный портрет художницы, дополненный элементами ее знаменитой работы «Бучанская весна».

«Эта монета, как и художественные произведения Любови Панченко, навсегда сохранит в себе эхо ее незаурядной личности и украинский колорит. Она олицетворяет несокрушимость украинской культуры, чтит верность национальным традициям и неоценимый вклад художницы в развитие украинского искусства», — отметили в НБУ.

Технические детали

  • Материал: серебро 925 пробы (31,1 г чистого драгоценного металла)

  • Диаметр: 38,6 мм

  • Цена: 3 917 грн (в специальном футляре)

  • Группа: гладкая с логотипом Монетного двора.

Дизайн:

  1. Аверс: стилизованный портрет Панченко в окружении ее работы «Бучанская весна», Госгерб и номинал.

  2. Реверс: фрагмент картины, художественно переплетающийся с портретом, символизируя единство творчества и личности.

«Бучанская весна» — не просто картина, это своеобразный манифест красоты и несокрушимости духа, ведь именно в Буче художница родилась и жила. Этот образ навеки запечатлелся в памяти города и сердцах почитателей таланта художницы, став символом веры в возрождение», — говорится в сообщении.

Приобрести монету можно в интернет-магазине НБУ или в банках-партнерах, в том числе Ощадбанке, ПриватБанке, Укргазбанке. Ограничение — 1 монета на покупателя.

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Дата публикации
Количество просмотров
418
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