НДС для ФЛПов и налоги на посылки: МВФ давит на Украину и требует срочных изменений до конца марта

Международный валютный фонд выразил серьезную обеспокоенность способностью Украины получать дальнейшее финансирование в рамках программы на $8,1 млрд. Причиной стал саботаж необходимых законопроектов в Верховной Раде.

Об этом заявила постоянный представитель МВФ в Украине Присцилла Тоффано в комментарии Bloomberg. По ее словам, ситуация вызывает тревогу, поскольку сроки выполнения обязательств истекают.

Налоговые требования и сопротивление депутатов

До конца марта парламент должен принять ряд непопулярных налоговых изменений, предусмотренных четырехлетней программой кредитования. В частности, речь идет о введении НДС для физлиц и компаний, работающих на упрощенной системе налогообложения, а также о снижении порога налогообложения иностранных посылок.

Однако депутаты отказываются даже обсуждать эти правки. На пятом году войны такие меры крайне непопулярны у населения, что спровоцировало открытое противостояние между законодательным органом и Офисом президента.

Ультиматум Зеленского: «Или законы, или фронт»

Президент Владимир Зеленский 14 марта выступил с резкой критикой в адрес парламентариев. Он намекнул на возможность мобилизации депутатов, блокирующих работу.

«Если вы не служите государству в парламенте, то служите государству на передовом», — заявил президент. Он добавил, что готов обсудить поправки к закону о мобилизации, чтобы «депутаты могли уйти на фронт».

Этот конфликт стал самым четким сигналом о том, что президент больше не может полагаться на монобольшинство. Зеленский также отметил, что многие депутаты планируют составить мандаты, а оппозиция затягивает переговоры даже по некритическим законопроектам.

Угроза «печати» денег и дефицита

Ситуация осложняется тем, что Украина рискует остаться без средств уже через несколько месяцев. Венгрия и Словакия заблокировали пакет помощи от ЕС на сумму свыше €90 млрд из-за спора по поставкам нефти.

Глава НБУ Андрей Пышный в комментарии Bloomberg признал: если внешнее финансирование не поступит, Нацбанку придется вернуться к прямому кредитованию Министерства финансов (печати гривны), как это было в начале полномасштабного вторжения.

Попытка выйти из тупика

Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начнет встречи с украинскими законодателями уже завтра, 18 марта, чтобы попытаться выйти из тупика.

Повышение налогов в Украине — последние новости

Украина до конца февраля должна внедрить рекомендации об усилении процесса назначения членов наблюдательных советов государственных компаний, а до конца марта принять пакет налоговых мер на 2026-2027 годы и назначить нового постоянного председателя Государственной таможенной службы. Это подразумевает новая программа финансирования EFF с Международным валютным фондом.

«Предполагается отмена налоговых льгот для импорта из-за почтовых посылок небольшой стоимости; отмена льгот по НДС для упрощенных режимов налогообложения путем введения обязательной регистрации плательщиками НДС от 1 января 2027 упрощенцев, оборот которых превышает общий порог регистрации плательщиков НДС», — говорится в документе.

В контексте налоговых изменений Международный валютный фонд не делает ничего, чего бы не делал раньше. Для фонда важно как в 2022 году, так и сейчас остается способность Украины самостоятельно финансировать безопасность и оборону и уменьшать бюджетный дефицит. Об этом глава НБУ Андрей Пышный рассказал в интервью для YouTube-канала STERNENKO.

«Сейчас мы формируем новую программу с Международным валютным фондом, потому что предыдущая предполагала, что война будет продолжаться три года. Сейчас новая программа имеет другое предположение о продолжительности войны. И они говорят: „Покажите нам, пожалуйста, свою состоятельность. Ведь расходы на оборону и национальную безопасность растут из года в год“. Они говорят: у вас большой объем теневой экономики. И одной из причин, подпитывающей теневой оборот, является система, которая на сегодняшний день построена на ФЛПах», — отметил Андрей Пышный.