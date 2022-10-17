Не "Аннушка масло разлила": в Николаеве реки подсолнечного масла текут по улицам города

В Николаеве оккупанты попали в резервуары с маслом на одном из предприятий.

В результате взрыва двух российских дронов в ночь на понедельник, 17 октября, были повреждены 2 емкости с маслом на территории предприятия в Николаеве.

Об этом сообщают "Новости-N".

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В результате попадания были повреждены резервуары с подсолнечным маслом, в каждом из которых содержалось около 7,5 тысячи тонн масла.

Возникший пожар потушили спасатели.

В настоящее время масло разливается по территории предприятия и течет уже по улицам. Жидкость стекает в городскую ливневую канализацию.

Работники предприятия пытаются устранить утечку масла и предотвратить негативные экологические последствия.

"Пока в противостоянии раша vs подсолнечное масло (в нашем терминале) – раша ведет 2-0.

К сожалению, здесь они очень профессионально показывают силу своей армии", – написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Напомним, что в понедельник утром, 17 октября, враг атаковал столицу Украины дронами-камикадзе. В Киеве раздалось несколько взрывов. В центре города вспыхнуло нежилое здание.

По данным ГУР Минобороны, Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе "Shahed".

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