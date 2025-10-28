Не бабье лето: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)

Снег в Карпатах. / © Pixabay

В Карпатах заснежило. Сеть заполнилась фотографиями и видео из Буковеля и Драгобрата.

Кадры обнародовали очевидцы.

Снег в Буковеле

Как стало известно, на Драгобрате, который является самым высоким горнолыжным курортом Карпат, за ночь выпало 30 см снега.

Спасатели предупреждают туристов об ухудшении погоды и призывают быть осторожными.

Дата публикации 16:09, 28.10.25

Напомним, как сообщал «Укргидрометцентр», часть Украины засыпает снегом . Так, мокрый снег и туман ожидаются в ближайшие три дня в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

«В общем, в ночные и утренние часы в Закарпатье и Прикарпатье ожидается местами туман. Важно быть внимательными и осторожными, потому что туман уменьшает расстояние видимости», – рассказал Семилит.