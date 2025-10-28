- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 60
- Время на прочтение
- 1 мин
Не бабье лето: Карпаты засыпало снегом (фото, видео)
В украинских Карпатах зафиксировали немалый уровень снега.
В Карпатах заснежило. Сеть заполнилась фотографиями и видео из Буковеля и Драгобрата.
Кадры обнародовали очевидцы.
Как стало известно, на Драгобрате, который является самым высоким горнолыжным курортом Карпат, за ночь выпало 30 см снега.
Спасатели предупреждают туристов об ухудшении погоды и призывают быть осторожными.
Напомним, как сообщал «Укргидрометцентр», часть Украины засыпает снегом . Так, мокрый снег и туман ожидаются в ближайшие три дня в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.
«В общем, в ночные и утренние часы в Закарпатье и Прикарпатье ожидается местами туман. Важно быть внимательными и осторожными, потому что туман уменьшает расстояние видимости», – рассказал Семилит.