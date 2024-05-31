Не безумный, а опасный: Зеленский объяснил, почему Путин не остановится

В случае победы России в Украине Путин стремился бы еще больше изменить границы Европы, отметил Зеленский.

Российский диктатор Владимир Путин – опасен. Он не остановится на Украине в случае победы России в войне.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

Президент отметил, что в случае победы России в Украине Путин стремился бы еще больше изменить границы Европы. Зеленский заявил, что в таком случае была бы третья мировая война.

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"Я не считаю Путина безумным. Он опасен. Это гораздо страшнее. Видите, он не остановится", – отметил глава государства.

Зеленский также заявил, что российские солдаты даже использовали те же маршруты, что и гитлеровская армия, чтобы захватить Киев и продвинуться вглубь Украины.

Ранее сообщалось, что Путин готовится к войне еще с пятью странами: в СНБО назвали следующие цели Кремля.

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