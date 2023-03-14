Не бил, а "показывал силовой прием": пострадавший солдат из Житомира записал видеообращение

Пострадавший солдат заявил, что его никто не избивал.

Солдат, которого избил командиром взвода одной из воинских частей в Житомире, записал видеообращение. Строковик заявил, что таким образом руководитель "показывал ему силовой прием".

"Я солдат 190-го учебного центра Богдан хочу попросить, чтобы никто не гнобил Виктора Витусевича, это была шутка. Он показывал на мне просто силовой прием, никто не избивал меня, никто не издевался. Пожалуйста, не гнобите его", – сказал срочник на видео, которое распространяется в соцсетях.

Солдат, которого в Житомирской области избил командир взвода, теперь записал видео и заявил, что ему просто показывали боевые приемы. pic.twitter.com/s2DWOjCRR4 – ЕвроМайдан (@EuroMaydan) March 13, 2023

Напомним, в военной части в Житомире разразился скандал. В Сети опубликовали видео, на котором видно, что командир бьет подчиненного солдата срочника.

Впоследствии младший лейтенант записал видео, на котором извинился за инцидент. Тем временем в военном командовании заявили о начале служебного расследования.

Расследование начало также Государственное бюро расследований. Следователем командир объяснил, что таким образом проводил "воспитательную беседу" с применением ударов руками и ногами. По его словам, солдат якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Виктор Витусевич/Скриншот по видео

Правонарушение сейчас квалифицируют как превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения – ч. 5 ст. 426-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

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