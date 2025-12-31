Не боятся ни проколов, ни пуль: в Украине разработали "вечные" шины для бронетехники

В Украине разработали непробиваемые шины для военной техники

Проблема пробитых колес на фронте часто стоит жизни, ведь остановка техники под обстрелом может оказаться роковой. Украинские разработчики нашли решение этой проблемы, создав шины , которые не спускают и не боятся ни проколов, ни пуль.

Об этом рассказывает "Авто Центр".

Конструктор для бездорожья

Компания Qirim Tech получила патент на модульные безвоздушные шины. Их главная особенность – отсутствие камеры с воздухом, что делает их неуязвимыми к механическим повреждениям.

Конструкция состоит из трех основных элементов:

Центральная ступица.

Съемные эластичные секции.

Композитные сегменты изготовлены из резиновой крошки и полиуретановых материалов.

Такое устройство позволяет шине выдерживать значительные нагрузки и продолжать движение даже после поражения.

Для роботов и броневиков

Разработка ориентирована прежде всего на военные нужды. Такие колеса идеально подходят для наземных роботизированных комплексов и бронированных машин, работающих в зонах повышенного риска. Отсутствие необходимости подкачивать шины или менять в полевых условиях повышает надежность техники и безопасность экипажа.

Цена запуска

В настоящее время инновационные колеса проходят стадию испытаний. Как пишет Newsauto, спрос на продукцию уже колоссальный — запросы превысили 5000 единиц.

Чтобы запустить массовое производство, компании необходимы инвестиции в 200 тысяч долларов. Эти средства пойдут на изготовление специальной оснастки и пресс-форм.

Кроме армии, технологии могут заинтересоваться и в гражданском секторе — в частности, в аграрной и горнодобывающей промышленности, где техника также работает в сложных условиях.

