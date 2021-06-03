"Не будем раздувать хайп": в ПЦУ рассказали, как отреагируют на заявление Дедюхина об абортах

По словам спикера ПЦУ, священнику Александру Дедюхин многократно давались наставления, что нужно быть сдержанным в Сети.

Представитель Православной церкви Украины архиепископ Евстратий Зоря прокомментировал скандальное высказывание священника-депутата Александра Дедюхина об абортах, которое возмутило Сеть.

Об этом архиепископ Евстратий рассказал в эксклюзивном комментарии для ТСН.ua.

По словам представителя ПЦУ, это не первый раз Александр Дедюхин некорректно высказывается в соцсетях.

Также читайте У предстоятеля ПЦУ появилась новая рабочая резиденция

"Ему многократно давались наставления, что нужно быть сдержанным в Сети. Владыка Федор (управляющий Полтавской епархией ПЦУ — Ред.) неоднократно говорил с отцом Александром об этом. Однако он на них не реагирует и восприятия это как "посягательство на свой медийный талант", — отметил иерарх.

Архиепископ Евстратий заверил, что реакция церкви обязательно будет.

"Но эта реакция не должна быть в раздувании хайпа вокруг лица и этого заявления", — отметил он.

Также спикер ПЦУ подтвердил, что церковь действительно осуждает аборты и не может изменить свою позицию.

"Ребенок, который зачинается — это совершенно новая человеческая жизнь. И Конституция гарантирует право на жизнь. В какой момент плод становится человеком? Почему женщина, которая свое новорожденное дитя выбрасывает в мусорный бак, имеет уголовную ответственность, а женщина, которая это сделала на несколько месяцев раньше, утверждает, что "мое тело, мое дело", — сказал архиепископ Евстратий.

Иерарх отметил, что ответственность за новорожденного ребенка лежит и на мужчине, а "об этом в Украине вообще мало кто говорит".

В завершение архиепископ Евстратий призвал все духовенство быть сдержанными в соцсетях и обдумывать все, прежде, чем публиковать.

"На последнем заседании Синода на прошлой неделе было дано протокольное поручение Институту церкви и общества подготовить проект документа, регламентирующего поведение священнослужителей в общественной сфере, в том числе и в социальных сетях. Сейчас это регламентирует чувство пастырской ответственности, совести, культуры и этикета, но, увы, кому этого недостаточно", — подытожил представитель ПЦУ.

Напомним, что священник ПЦУ, блоггер и депутат Полтавского городского совета от "Европейской солидарности" Александр Дедюхин возмутил Сеть своим высказыванием об абортах.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку