"Не будем страной, выпрашивающей на коленях": Зеленский заявил, что давно охладел к вопросу вступления Украины в НАТО

"Не будем страной, выпрашивающей на коленях": Зеленский заявил, что давно охладел к вопросу вступления Украины в НАТО

Причиной стало то, что Альянс боится конфронтации с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своим отношением к вопросу вступления Украины в НАТО. В интервью американскому каналу ABC News он заявил, что "давно охладел".

"По НАТО, я к этому вопросу давно охладел после того, как мы поняли, что НАТО не принимает Украину. Альянс боится спорных вещей и конфронтации с РФ".

Мы не будем страной, которая что-то выпрашивает на коленях. И я не буду таким президентом", – сказал Зеленский.

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Относительно требований России на переговорах он подчеркнул, что они не должны быть ультимативными: "Я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции. Это не обо мне. Это не о людях, которые меня избрали".

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что НАТО не готово обсуждать вступление Украины в ближайшие 5-10 лет.

Напомним, 7 марта состоялся третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Результатов, существенно улучшающих ситуацию, пока нет.