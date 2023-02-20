"Не будем торговать территориями": у Зеленского отвергли возможность компромиссов на переговорах о Крыме

Жовква подчеркнул, что компромиссы о той или иной части территории Украины никогда не станут предметом переговоров с РФ.

Украина будет освобождать свои территории с оккупации и незаконно захваченный россиянами Крым никогда не станет предметом переговоров с Россией.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью "Крым.Реалии".

Заместитель председателя ОПУ отметил, что сейчас никто точно не скажет, каким образом Украина освободит оккупированный Крым, но это точно произойдет. Жовква считает, что "дипломатический путь может дополнять военный".

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Жовква подчеркнул, что компромиссы о той или иной части территории Украины никогда не станут предметом переговоров с РФ. Он также напомнил, как в начале полномасштабной войны Украину пытались склонить к компромиссам.

По его словам, Россия сейчас также распространяет слухи о мол готовности прекращения огня и остановке на позициях, которые занимают стороны с последующим проведением переговоров. Но на самом деле, таким образом, Кремль пытается выйти на какую-то свою долю успеха в этом процессе.

"Ответ очень четкий — посредники не нужны для Украины. Нужны те лидеры, страны, которые на стороне Украины. Потому что Украина торговать своими территориями не будет, Украина будет их только увольнять", — подчеркнул Жовква.

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина должна сделать все, чтобы деоккупировать незаконно аннексированный Россией украинский Крым до лета 2023 года.

По словам экс-командующего войсками США в Европе генерала Бена Ходжеса, Украина может освободить Крым до конца лета 2023 года при наличии дальнобойных ракет.

Полковник запаса и военный эксперт Петр Недзельский считает, что для возвращения оккупированного Крыма необходимо уничтожить Крымский мост и Черноморский флот.

Эксперт Роман Свитан говорит, что вооруженные силы уже весной 2023-го выйдут на побережье Азовского моря. Что больше — до конца лета украинские защитники освободят аннексированный Крым.

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