"Не будет нас – вас не будет": появилось видео спора в сельсовете на Закарпатье до подрыва гранат

На заседании сельсовета мужчина в военной форме заявлял: "Мне стыдно, на втором году войны ничего не меняется".

За некоторое время до подрыва гранат на Закарпатье возник спор: появилось видео, как мужчина в военной форме эмоционально выражается в Керецковском сельсовете, а рядом с ним стоит депутат Сергей Батрин.

Соответствующий ролик распространил закарпатский журналист Виталий Глагола.

Журналист опубликовал видео с событиями в Керецковском сельсовете до подрыва гранат, отметив, что кадры были сняты не в сам день инцидента.

Глагола указал, что на ролике мужчина в военной форме вместе с Батриным спорят с коллегами.

"Возьмите совесть и внесите ее в эту громаду, а не создавайте такие концерты. Война еще не закончилась. Мне стыдно, на втором году войны ничего не меняется. Вы, бюджетники, получаете зарплату благодаря нам. Не будет нас – вас не будет. Работа главы за премии – это пойти и решить вопрос, сказать "у нас есть двадцать человек, купите нам хотя бы квадракоптер, тепловизор", – процитировал журналист мужчину в военной форме.

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Подрыв гранат на Закарпатье – что известно

15 декабря на заседании Керецковского сельсовета Батрин спорил с коллегами, после чего взорвал несколько гранат. В результате взрыва пострадали 26 человек, среди которых оказался и сам взрывник. Один человек впоследствии умер в больнице. Суд взял Батрина под стражу по подозрению в совершении теракта.

Экс-глава сельсовета Михаил Маровди предположил, что Батрина могла "достать несправедливость, что творилась в деревне".

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