"Не будет никаких резких движений": Россия из непризнанного Приднестровья отвлекает ВСУ, не давая снять войска

"Не будет никаких резких движений": Россия из непризнанного Приднестровья отвлекает ВСУ, не давая снять войска

Военный эксперт Олег Жданов считает, что наступления на Украину с территории непризнанного Приднестровья не будет, потому что у противника не хватит сил и средств.

Опасения, что Россия может перебросить из самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики в Украину военные подразделения, маловероятна.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, у этих подразделений не хватит сил идти в наступление.

"Сразу успокою, что у них сил и средств пересечь границу не хватит. Там очень маленький гарнизон. И, кстати, наша артиллерия перекрывает всю ширину, точнее, достает во всю глубину территории этого самопровозглашенного Приднестровья. Поэтому, единственная угроза, самая большая угроза, которую они могут для нас составлять — это ссылка на нашу территорию разведывательно-диверсионных групп для диверсионной деятельности. В остальном, без подхода основных сил по суше, эта группировка — не будет никаких резких движений", — сказал Жданов.

Он добавил, что этим подразделениям поставлена задача проводить учения и демонстрационные действия вдоль границы для того, чтобы совершать отвлекающие маневры и не давать Украине снять войска с одесского направления.