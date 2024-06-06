Не будет света, отопления и воды: экс-министр предупредил об угрозах зимой

Оржель посоветовал рассмотреть в качестве плана "Б" пожить в частном доме с дровами, печами, котлом и генератором.

Если зимой от электроснабжения в Украине будут отключены централизованные системы, кроме электроэнергии в домах не будет тепло- и водоснабжения. Это означает эвакуацию, так что каждый украинец должен иметь план "Б".

Об этом заявил глава Киевского офиса Секретариата Энергетического сообщества, экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщает "Эспрессо".

Он предположил, что ситуация с электроэнергией в Украине зимой "может быть разной".

Также читайте Зимой будет сложная ситуация: министр рассказал о потерях энергетики

"В больших городах, где есть централизованные системы, и, если они будут ограничены или отключены от электроснабжения – это означает отсутствие водоснабжения, теплоснабжения и эвакуация. Такая ситуация потенциально может произойти, но энергетики будут делать все возможное", – сказал Оржель.

Если же российские войска будут наносить удары по объектам передачи и транспортировки электроэнергии, то система сможет работать в нескольких "островных" режимах.

"Тогда может случиться так, что импорт, идущий из Европы, не сможет дойти до левобережной Украины. То есть там будет гораздо больший дефицит, чем ближе к границам с Европой", – объяснил экс-глава Минэнерго.

Он подчеркнул, что каждый украинец должен иметь план "Б".

"Вариантов и негативных сценариев множество. На сегодняшний день критическая защита энергетики. Каждый украинец должен иметь план "Б" на случай такой ситуации. Если есть возможность пожить в частном доме с дровами, печами, котлом и генератором, то важно, чтобы это было", – заметил Оржель.

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что из-за проблем с генерацией электроэнергии зимой будет очень сложно жителям многоквартирных домов. Поэтому они должны искать возможность переехать в другие города, где будет свет, или в частный сектор.

Читайте также: