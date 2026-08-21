Не будет света, воды и газа: Путин готовит новые удары по Украине зимой, цели уже определили

Россия может снова сосредоточить удары на критической инфраструктуре Украины / © Associated Press

Реклама

В последние недели российские войска усилили ракетные удары по Украине. Вероятно, с целью воспользоваться нехваткой средств для перехвата баллистических ракет. Киев должен трезво оценивать угрозы — предстоящая зима может стать самой тяжелой с начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет газета Washington Times.

Реклама

«Ранее Москва в большинстве своем целилась по большим генерирующим станциям и высоковольтной инфраструктуре. Однако уже прошлой зимой Кремль сместил акцент атак на меньшие распределительные подстанции. Украина имеет около 3000 таких объектов, что делает их защиту гораздо сложнее, чем около 120 крупных высоковольтных подстанций», — отмечают журналисты.

Реклама

Также РФ активно выбивает подстанции на приближенных к фронту территориях. В итоге стратегия РФ нацелена не на единственное общенациональное отключение электроэнергии, а на создание локальных аварий. Поскольку это вынуждает ремонтные бригады распределять оборудование и рабочую силу по тысячам потенциальных целей.

«Наибольший риск — это холодная зима. Если наступят сильные морозы, террористический режим Кремля попытается уничтожить системы отопления Украины и сделает все возможное, чтобы украинцы не могли отапливать свои крупные города», — отметил Александр Харченко, управляющий директор киевского Научно-исследовательского центра энергетической промышленности.

По данным украинской разведки, на которую ссылается издание, инфраструктура водоснабжения станет одной из главных целей России. На фоне этого президент Владимир Зеленский приказал провести соответствующую подготовку. В частности, акцент делается на том, что была возможность поддерживать жизненно важные услуги даже в том случае, если большие генерирующие установки будут разрушены.

Сейчас у Украины есть несколько стратегий защиты объектов. В частности, это децентрализация инфраструктуры электроэнергетики, отопления и водоснабжения, а также физическая защита объектов. Кроме того, создаются запасы оборудования, которые будут использоваться для замены на пораженные объекты. целью Украины является создание резервов, втрое превышающих количество критически важного оборудования.

Реклама

Что готовит Россия украинцам зимой — последние новости

Эксперты отмечают, что Владимир Путин, вероятнее всего, снова попытается использовать зиму как оружие, нанося удары по энергетической и тепловой инфраструктуре. Экс-посол США в НАТО Курт Уолкер считает, что «фюрер» будет пытаться максимально усилить давление на страну.

В то же время, по словам Уолкера, сейчас Украина значительно лучше подготовлена к отражению баллистических атак, чем в прошлом году. Он считает, что защита энергетики этого отопительного сезона будет более эффективной, хотя угроза массированных ударов остается высокой.

«Путин на долгосрочном пути к поражению. Он не может успевать за потерями на поле боя. Украина разрушает мощности по переработке и экспорту нефти, что истощает бюджет Кремля. Путин будет бороться столько, сколько сможет, не рискуя российским государством, но его возможности продолжать это становятся ограниченными», — пояснил Уолкер.

Генеральный директор украинского производителя дронов Fire Point Ирина Терех заявляет, что страна должна реалистично оценивать угрозу, с которой придется столкнуться в ближайшие месяцы. Атаки на энергетическую инфраструктуру могут стать самым сложным вызовом войны. Особенно учитывая острую нехватку систем противовоздушной обороны.

Реклама

Ранее президент Зеленский сделал заявление о двух сценариях развития войны на зиму. По его словам, речь идет либо о мирных переговорах с Россией, либо о последующей эскалации войны. В то же время он подчеркнул, что украинские власти рассматривают завершение войны путем переговоров как приоритетный сценарий.

Новости партнеров

Новости партнеров